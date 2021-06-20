Ярославский: «У «Металлиста» не было ни гривны долгов, когда я уходил»
Источник: «Металлист» подписал двух экс-игроков «Александрии»
Также харьковский клуб усилился бразильцем и планирует трансферы из Южной Америки
08:42
Банада и Цуриков / Фото - ФК Александрия
Бывшие полузащитники «Александрии» Евгений Банада и Андрей Цуриков, а также бразильский футболист Маилтон перешли в «Металлист». Об этом в своем твиттере сообщил журналист Игорь Цыганык.
«Металлист» полным ходом готовится к Первой лиге! Клуб подписал контракты с Цуриковым и Банадой! Кроме них, полноценным игроком «Металлиста» уже стал бразилец Маилтон!!! Ожидается еще пополнение из Южной Америки!
«Металіст» повним ходом готується до першої ліги! Клуб підписав контракти з Цуріковим та Банадою! Крім них, повноцінним гравцем «Металіста» вже став бразилець Маїлтон!!! Очікується ще поповнення з Південної Америки!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) June 20, 2021
Ранее бизнесмен Александр Ярославский сообщил, что «Металлист» официально представит новичков позже.
Комментарии 0