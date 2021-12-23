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Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»

О назначении объявят в ближайшее время
Футбол Украинская Премьер-лига
20:38
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Фото - ФК Черноморец

Новое руководство увеличит бюджет «Черноморца» на пять миллионов долларов. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Средства будут выделены под возвращение в клуб Романа Григорчука. О назначении должны объявить в скором времени.

«Черноморец» будет финансировать Борис Кауфман. Деньги пойдут на погашение долгов и трансферы, которые призваны помочь команде не вылететь в Первую лигу.

Ранее сам Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в одесский клуб.

Сергей Стаднюк
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Теги

Черноморец Роман Григорчук

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