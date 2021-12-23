Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в «Черноморец»
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
О назначении объявят в ближайшее время
Фото - ФК Черноморец
Новое руководство увеличит бюджет «Черноморца» на пять миллионов долларов. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Средства будут выделены под возвращение в клуб Романа Григорчука. О назначении должны объявить в скором времени.
«Черноморец» будет финансировать Борис Кауфман. Деньги пойдут на погашение долгов и трансферы, которые призваны помочь команде не вылететь в Первую лигу.
Ранее сам Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в одесский клуб.
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