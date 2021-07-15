Источник: С сезона-21/22 введут переходные матчи между УПЛ и Первой лигой

В элиту получат шанс пробиться больше команд

Фото - НК Верес

Были внесены изменения в регламент украинской Премьер-лиги на сезон-21/22. Были введены переходные матчи.

15 и 16 места вылетают в понизятся в классе напрямую. А вот, командам, которые займут 13 и 14 строчки придется играть за сохранение прописки против четвертым и третьим коллективом Первой лиги соответственно.

Плей-офф будет состоять из двух поединков. Победители получат возможность играть в УПЛ в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Младен Бартулович обошел Тайсона по количеству матчей в УПЛ среди легионеров.