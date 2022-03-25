Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре

Украина проведет свой матч позже

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24-го марта прошел первый этап стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Уэльс победил Австрию (2:1) и сыграет с победителем пары Шотландия – Украина (эта игра перенесена на июнь из-за вторжения российских фашистов в Украину).

Вашему вниманию результаты остальных пар.

Италия – Северная Македония 0:1

Гол: Трайковски, 90

Италия: Доннарумма, Флоренци, Манчини (Кьеллини, 90), Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо, Барелла (Тонали, 77), Иммобиле (Пеллегрини, 77), Инсинье (Распадори, 64), Берарди (Жоао Педро, 89).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски, Велкоски (Ристевски, 86), Муслиу, Чурлинов, Алиоски, Адеми (Ашковски, 59), Николов (Спировски, 59), Барди, Ристовски (Миовски, 72), Трайковски.

Предупреждение: Велкоски (80).

Португалия – Турция 3:1

Голы: Отавио, 15, Жота, 42, Нунеш, 90 – Йылмаз, 65

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Фонте, Данилу Перейра, Геррейру (Мендеш, 88), Моутинью (Матеуш Нунеш, 88), Отавио (Рафаэл Леау, 89), Бруну Фернандеш (Вильям Карвалью, 80), Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 71).

Турция: Чакыр, Челик (Языджи, 80), Демирал, Сеюнджю, Кабак, Кутлу (Дурсун, 90), Чалханоглу, Ундер, Актюркоглу (Унал, 66), Кекчю (Токез, 80), Йылмаз.

Предупреждения: Челик (34), Диогу Жота (35), Чалханоглу (69), Демирал (76), Моутинью (86), Токез (90).

Швеция – Чехия 1:0

Гол: Квайсон, 110

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Нильссон, Линделеф, Ольссон (Бенгтссон, 61), Классон (Квайсон, 62), Форсберг (Эланга, 115), Экдаль (Сванберг, 72), Ольссон (Карлстрем, 107), Кулусевски, Исак (Хеландер, 115).

Чехия: Вацлик, Брабец, Голеш, Зима, Масопуст (Гавел, 76), Барак (Крейчи, 90), Соучек, Садилек (Сикора, 90), Янкто (Матею, 76), Кухта (Пекхарт, 83), Гложек (Лингр, 111).

Предупреждения: Нильссон (46), Классон (52), Экдаль (60), Голеш (68), Зима (71), Соучек (85), Матею (90), Ольссон (103), Карлстрем (114).

В паре россия – Польша автоматическую техническую победу одержали гости, так как государство-террорист исключено из соревнований под эгидой FIFA и UEFA.

Таким образом, в финале стыковых матчей Португалия сыграет с Северной Македонией, Польша встретится со Швецией, а Уэльс ждет победителя пары Шотландия – Украина.

Отметим, что параллельно со стыковыми матчами Шотландия и Польша провели благотворительный товарищеский матч в поддержку Украины.