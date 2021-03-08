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Итоги 17-го тура УПЛ. Судейские ошибки, победы лидеров и провал «Львова»

«Ворскла» не отпускает «Десну» и «Зарю»

Футбол Украинская Премьер-лига
8 марта 2021г. 17:25
Итоги 17-го тура УПЛ. Судейские ошибки, победы лидеров и провал «Львова»
Фото: ФК Заря

В УПЛ завершился уже 17-й тур чемпионата Украины, который запомнился неоднозначными решениями арбитров и победами лидеров.

Начался тур в субботу матчем между «Мариуполем» и «Ворсклой».

Запомнился он больше не второй подряд победой полтавчан, а тем, как забила единственный мяч команда Юрия Максимова.

Уже на 34-й минуте арбитр Денис Шурман удалил защитника номинальных хозяев Быкова, якобы за фол последней надежды. Тут сразу два вопроса: действительно ли фол, который, скорее всего, был, тянул на красную карточку? И второй – был ли это фол последней надежды? Ответа мы так и не узнаем. Однако вместе с Быковым к воротам бежал еще один защитник, который был даже быстрее у своих ворот, а значит это не фол последней надежды.

Фото: ФК Мариуполь

Как бы то ни было, удаление случилось, а Кулач реализовал пенальти. Полтавчане могли забить и второй мяч, но тот же Кулач во втором тайме не попал в ворота. «Мариуполь» еще и доигрывал вдевятером из-за удаления Танковского. А еще травму получил Цитаишвили, и, похоже, травму серьезную.

«Мариуполь» – «Ворскла» 0:1

Гол: Кулач, 35 (пен.)

Еще один субботний матч – «Олимпик» – «Динамо».

Встреча прошла на стадионе «имени Валерия Лобановского» и газон после множества матчей за февраль-март тут был в очень плачевном состоянии.

Тем не менее, на газон жаловались лишь в «Шахтере», а вот «Олимпик» – на незасчитанный гол Нкенга. И гол действительно был чистый. Арбитр Юрий Иванов отменил взятие ворот из-за фола игрока хозяев Снурицина на Трубине. Но на повторе видно, что Игорь вообще мяча не коснулся и даже не думал играть против Трубина. Офсайд? Так Додо был ближе всех к воротам. А если брать фол на Трубине, то сам Анатолий первым толкнул соперника. Об офсайде или нарушении правил не может быть и речи, но рефери взятие ворот не засчитал, чем позже вызвал гнев президента «Олимпика» Владислава Гельзина, который проехался не только по судьям, но и по их главе Лучано Лучи.

Фото: ФК Шахтер

К слову, Додо и принес победу «горнякам» в матче, забив перед скандальным эпизодом. Доигрывал матч «Олимпик» в меньшинстве после удаления Бабенко, чем еще больше разозлил Гельзина.

«Олимпик» – «Шахтер» 0:1

Гол: Додо, 24

Воскресный день открывал матч в Киеве между «Динамо» и «Минаем». Обслуживала встречу Катерина Монзуль, и тут не обошлось без ошибок.

Особенно провальным был первый тайм, где Монзуль выбрала жесткую позицию и давала желтые карточки за любой фол. А вот игру рукой у Лопыренка она после VAR не заметила, при том, что у защитника «Миная» было время чтобы убрать руку.

Фото: ФК Динамо

Впрочем, ошибки Монзуль на результат игры, как в предыдущих двух матчах, не повлияли. Во втором тайме она отработала уверенно, а «Динамо» забило три мяча, после справедливого удаления у «Миная», усилиями Сидорчука, де Пены и Родригеша.

К слову, Беседин, который отобрал право пробить пенальти у Родригеша свой момент не реализовал, но после того, как арбитр увидела, что вратарь «Миная» вышел с линии ворот до свистка, уже Жерсон подошел к точке и переиграл вратаря.

«Динамо» – «Минай» 3:0

Голы: Сидорчук, 52, де Пена, 56, Родригеш, 90 (пен.)

«Заря» в Запорожье экзаменировала «Львов», который накануне матча сменил тренера.

Наверное, приглашать тренера со Второй лиги сразу в УПЛ – не лучшее занятие, да и увольнение Шумского, который хоть как-то набирал очки с львовянами было очень недальновидным решением, но то уже дела львовские.

«Заря» соперника не заметила и забила четыре мяча еще до перерыва. Дубль на счету Гладкого, который еще и ассист сделал на Аллахьяра. Во втором тайме оба были заменены, но вышедший Шахаб и Громов забить не смогли. Да и «Заря» уже доигрывала матч.

«Львов» пытался что-то сделать, особенно выделялись бразильцы, но даже гол престижа не осилили.

Фото: ФК Заря

«Заря» смотрится очень сильно, выиграв восьмой подряд матч в УПЛ. Следующая встреча – против «Динамо», которая и покажет, готова ли команда сражаться даже за Лигу чемпионов. «Львов» – пока без шансов.

«Заря» – «Львов» 4:0

Голы: Гладкий, 9, 16, Саядманеш, 13, 39

Завершал воскресный день матч между «Ингульцом» и «Колосом».

Игра, мягко скажем, была сложной для обеих команд. «Ингулец» из-за дебюта в УПЛ, а «Колос» из-за второго матча за неделю. Тем более после 120 минут с «Динамо».

Ближе к забитому мячу был «Ингулец», но «Колос» получил великолепный шанс в конце матча. Арбитр назначил 11-метровый, но Ориховский его не забил.

После игры у Костышина спросили, жалеет ли команда об исключении Селезнева, который эти пенальти забивал, но ответ тренера был ожидаемым и профессиональным.

Фото: ФК Ингулец

«Колос» чуть отстал от топ-5, но можно быть уверенными, что команда будет бороться до конца. «Ингулец» сыграл очередную ничью, но с таким «Львовом» и «Минаем» вылететь им будет сложно.

УПЛ. 17-й тур:

«Ингулец» – «Колос» 0:0

В понедельник состоялись еще два матча.

По вывеске центральным была встреча «Днепра-1» и «Александрии». Правда, зрелищной игра не вышла.

Команды на двоих создали минимум опасных моментов. Несмотря на статус фаворита, «Александрия» так и не смогла распечатать ворота соперника, а «Днепр-1» показал, что с начала сезона команда очень выросла и может бороться даже с претендентами на еврокубки.

Фото: УПЛ

Более того, если бы не каркас ворот, «Александрия» уехала бы из Днепра без очков, а так ничья.

«Днепр-1» – «Александрия» 0:0

Последний матч состоялся во Львове.

За день до матча газон на стадионе «Украина» был не в лучшем состоянии и весь в снегу, но за сутки работникам арены удалось расчистить газон, чтобы он имел более менее людской вид.

В итоге, это было на руку «Десне», которая и не заметила «Рух». Тотовицкий провел очередной классный матч за черниговцев, сделав два ассиста в первом тайме.

Ну а во втором тайме «Десна» не остановилась и забила еще дважды. Один из мячей на счету Будквоского, который в «Десне» заиграл на очень приличном уровне.

Фото: ФК Десна

«Десна» – в погоне за бронзой, но и «Ворскла» не сдается. Впрочем, «Заря» пока выглядит лучше всех в этой троице. У команды Александра Рябоконя матч против «Шахтера» в следующем туре.

«Рух» продолжает бороться за выживание.

«Рух» – «Десна» 0:4

Голы: Чепурненко, 21, Картушов, 43, Будковский, 63 (пен.), Гуцуляк, 65

Турнирная таблица УПЛ после 17 туров:

Андрей Усмонов

Рейтинг:
(Голосов: 2)
ФК Львов Рух Заря СК Днепр-1 Ворскла Олимпик Донецк Мариуполь Александрия Динамо Киев Шахтер Донецк Десна Минай Колос Ингулец

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