Казах, оформивший дубль в ворота Украины, провалил допинг-тест
Петраков прокомментировал проваленный допинг-тест игроком, который забил Украине два мяча
Главный тренер «сине-желтых» воздержался от громких заявлений
08:57
Фото Павла Кубанова
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос о полузащитнике сборной Казахстана Руслане Валиуллине, который ранее оформил дубль в ворота Украины, а затем провалил допинг-тест:
«Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье».Также Петраков подвел итоги первого сбора со сборной Украины.
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