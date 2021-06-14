Малиновский – о поражении от Нидерландов: «Мы не провели отличный матч, играли слишком низко»
Известно о характере травмы Зубкова и о том, будет ли он готовиться к Северной Македонии
Повреждение может оказаться не настолько серьезным
Александр Зубков / Фото: ua-football
По предварительной информации, повреждение Александра Зубкова, полученное им в матче с Нидерландами (2:3), не помешает ему сыграть с Северной Македонией.
Источники сообщили, что футболиста ждет дополнительное обследование, но на первый взгляд, травма несерьезная и не может помешать его подготовке к матчу против Северной Македонией.
Однако, дополнительное обследование необходимо, чтобы исключить надрыва мышцы поверхности бедра.
Отметим, что 15 июня, в 12:00 сборная вылетит из Амстердама в Бухарест, где проведет ближайшие матчи против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда хорошо себя проявила.