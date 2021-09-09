Известно, за какую сумму «Барселона» пыталась вернуть Неймара этим летом

ПСЖ отказался продавать бразильца

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«Барселона» этим летом пыталась купить у ПСЖ Неймара.

Как сообщил le10sport.com, каталонцы сделали парижанам предложение в размере 80 миллионов евро, однако сразу же получили отказ.

Ранее президент «Барселоны» рассказал, что «сине-гранатовые» действительно пытались подписать бразильца, но тогда они еще не понимали, как работает финансовый fair play.

Напомним, в Лиге чемпионов «Барселона» сыграет в группе с «Динамо».