Президент «Барселоны»: «Мы пытались подписать Неймара. Потом поняли, как работает fair play»
Известно, за какую сумму «Барселона» пыталась вернуть Неймара этим летом
ПСЖ отказался продавать бразильца
10:22
Фото: Getty Images
«Барселона» этим летом пыталась купить у ПСЖ Неймара.
Как сообщил le10sport.com, каталонцы сделали парижанам предложение в размере 80 миллионов евро, однако сразу же получили отказ.
Ранее президент «Барселоны» рассказал, что «сине-гранатовые» действительно пытались подписать бразильца, но тогда они еще не понимали, как работает финансовый fair play.
Напомним, в Лиге чемпионов «Барселона» сыграет в группе с «Динамо».
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