Кабаев: «Не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем»

Владислав Кабаев / Фото: Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев в эфире Megogo прокомментировал поражение «Роме» (0:3) в Лиге конференций.



Знаете, биться, драться может любой человек. Выйти с желанием играть, даже не надо настраивать тренеру на такие команды. Мы же год играем, чтобы играть в еврокубках с такими командами. Желание захлестывает.

Даже те, кто играл в составе, не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем. Это бросается в глаза. Но я говорю сейчас за себя. Сейчас на эмоциях, трудно что-то говорить после такого результата. Настраивались на другую игру.

Недовольны собой, но были моменты, когда и финт Зидана пытались крутить. Где-то проходило. Все равно было много ошибок в центре поля в простых ситуациях, где нельзя этого делать. Смотришь, как у них капитан Пеллегрини с мячом обращается. Теперь понимаешь, почему он играет в «Роме», хоть он на год младше меня.

Есть на кого смотреть, у кого брать пример, учиться. Все же хотят играть в Европе. А на данный момент они сильнее, это нужно признать. Нужно работать в этом направлении, чтобы играть с такими командами на равных.

Разница в классе? Считаю, сейчас да. Не скажу, что сильно уступили, но счет на табло, никто не будет спорить с этим. Такие микроэпизоды в обороне, атаке. Вот нам не хватало последней передачи. А у них два гола – последняя передача в ногу. Это нас отличает от таких европейских команд. Уровень чувствуется, по сравнению с Украиной. И физически, и психологически люди лучше готовы».