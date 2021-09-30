Кабаев: «Не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем»
Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев в эфире Megogo
прокомментировал поражение «Роме» (0:3) в Лиге конференций.
«Ошибаемся в простых ситуациях, а потом трудно все исправлять. Голы все залетели. Мы это все разбирали, все это тренер говорит, но мы продолжаем наступать на те же грабли. Класс футболистов все же чувствуется. Хотелось бы о себе говорить, но скажу о «Роме», что там, где мы ошибаемся – все их атаки, все голы были забиты с наших ошибок.
Знаете, биться, драться может любой человек. Выйти с желанием играть, даже не надо настраивать тренеру на такие команды. Мы же год играем, чтобы играть в еврокубках с такими командами. Желание захлестывает.
Даже те, кто играл в составе, не считаю, что мы сыграли на том уровне, на котором можем. Это бросается в глаза. Но я говорю сейчас за себя. Сейчас на эмоциях, трудно что-то говорить после такого результата. Настраивались на другую игру.
Недовольны собой, но были моменты, когда и финт Зидана пытались крутить. Где-то проходило. Все равно было много ошибок в центре поля в простых ситуациях, где нельзя этого делать. Смотришь, как у них капитан Пеллегрини с мячом обращается. Теперь понимаешь, почему он играет в «Роме», хоть он на год младше меня.
Есть на кого смотреть, у кого брать пример, учиться. Все же хотят играть в Европе. А на данный момент они сильнее, это нужно признать. Нужно работать в этом направлении, чтобы играть с такими командами на равных.
Разница в классе? Считаю, сейчас да. Не скажу, что сильно уступили, но счет на табло, никто не будет спорить с этим. Такие микроэпизоды в обороне, атаке. Вот нам не хватало последней передачи. А у них два гола – последняя передача в ногу. Это нас отличает от таких европейских команд. Уровень чувствуется, по сравнению с Украиной. И физически, и психологически люди лучше готовы».
Напомним, ранее Владислав Кочергин заявил, что преимущество «Ромы» над «Зарей» было в скорости.
Комментарии 0