Экс-игрок сборной Украины: «Совсем скоро мы получим ответ на вопрос, правильным ли было назначение Петракова»
Как прошла первая тренировка сборной Украины в Казахстане
1 сентября «сине-желтые» проведут матч квалификации чемпионата мира-2022
11:55
Фото: УАФ
Сборная Украины вчера, 30 августа, прибыла в Казахстан. Вечером того же дня украинцы опробовали искусственное поле манежа Казахстанской федерации футбола:
Напомним, что матч четвертого тура группы D квалификации чемпионата мира-2022 Казахстан – Украина пройдет 1 сентября в 17:00 по киевскому времени.
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