В «Дженоа» пригласят на должность спортдира одного из лучших специалистов в мире
Как Шевченко провел первую тренировку в «Дженоа». Фото
У украинского специалиста есть чуть более недели, чтобы подготовить команду
19:45
Андрей Шевченко / Фото: Дженоа
Украинский специалист Андрей Шевченко провел первую тренировку во главе итальянского «Дженоа».
Напомним, ранее Шевченко был назначен на должность нового главного тренера «Дженоа».
Отметим, что для Шевченко в «Дженоа» могут приобрести двух игроков сборной Украины..
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