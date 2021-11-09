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Как Шевченко провел первую тренировку в «Дженоа». Фото

У украинского специалиста есть чуть более недели, чтобы подготовить команду

Футбол Украинские легионеры
19:45
Как Шевченко провел первую тренировку в «Дженоа». Фото
Андрей Шевченко / Фото: Дженоа

Украинский специалист Андрей Шевченко провел первую тренировку во главе итальянского «Дженоа».

 

Напомним, ранее Шевченко был назначен на должность нового главного тренера «Дженоа».

Отметим, что для Шевченко в «Дженоа» могут приобрести двух игроков сборной Украины..


Карен Агабекян
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Андрей Шевченко Дженоа

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