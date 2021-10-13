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Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»

Экс-хавбек сборной Украины назвал ничью с Боснией – тренерским поражением
Футбол Сборная Украины
13 октября 23:00
Калиниченко: «Уровень профессионализма штабов Шевченко и Петракова несопоставим»
Максим Калиниченко / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1) в личном Telegram-канале раскритиковал работу наставника Александра Петракова и президента УАФ Андрея Павелко.

Говоря о вчерашнем поражении сборной Украины, не могу отделаться от чувства дежавю. Я не оговорился, для меня вчерашняя ничья выглядит как поражение. Тренерское поражение. Поражение тренерского штаба. Именно штаб должен влиять на принятие ключевых, судьбоносных решений в матче. И то, что было у Шевченко, нет у Петракова. Уровень профессионализма помощников просто несопоставим, да простят меня специалисты, входящие в штаб ныне.

Что я могу сказать об уровне, например, тренера, который, со слов самого Петракова, предлагал еще раньше заменить Шапаренко. Шапаренко! На котором вчера держался весь креатив сборной. Может этого не было, повторюсь, это со слов главного тренера.

Всем было тяжело… Да футбол в принципе тяжелая игра и там да, устают! Нельзя в одночасье взять и убрать всех лидеров команды, на основании того, что им «тяжело»! Яремчук был готов играть дальше, я уверен! Но хорошо, ты решил его снять, но почему Сикан??? Почему не Довбык? Мощный Довбык, который в условиях снижения креативности у команды в целом, мог хотя бы где-то элементарно убежать, продавить.

Ну и тут мы подходим к главному - отсутствию в составе Малиновского. Когда тренер меняет креативного ЦП, на оборонительного, это неминуемо дает сигнал команде - нам главное не проиграть! Это психология, от нее не уйти!

А вот с тем, что Петраков сказал о том, что ему некого было выпускать на эту позицию, правда. Но не потому, что действительно некого, а потому что разбрасываться такими футболистами как Малиновский, тренер не имеет права! И доказательство этого мы увидели уже вчера, достаточно быстро.

Конечно винить только тренера я абсолютно не в праве да и не хочу. Реализация - бич сегодняшней сборной Украины. Столько не реализованных моментов, как в этом отборе, я не видел давно. Однозначно есть над чем работать.

Ну и не могу не сказать вот о чем. Ключевое решение было принято в кабинетах. Решение о прекращение сотрудничества со штабом Андрея Щевченко. Не само решение, а то КАК оно было принято. Ну и решение о назначении Петракова. То КАК оно было принято. И как бы хорошо и по-товарищески я не относился к Андрею Васильевичу Павелко, стоит признать, что если команда не попадет на ЧМ, это будет его персональная ответственность.

Я писал в начале про дежавю, так вот, подобное разочарование после игры сборной, я испытал в последний раз тогда, когда командой руководил Фоменко. Я не хотел таких флешбеков…

Ранее стало известно, что матч с Боснией и Герцеговиной принес сборной Украины исторический антирекорд.

Сергей Стаднюк
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Теги

Максим Калиниченко Александр Петраков сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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