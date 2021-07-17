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Каннаваро: «Золотой мяч отдал бы Месси»

Аргентинец – главный фаворит на престижную награду у легендарного итальянца
Футбол В Европе
16:31
Каннаваро: «Золотой мяч отдал бы Месси»
Фабио Каннаваро и Лионель Месси / фото - The Sun

Бывший защитник сборной Италии и чемпиона мира в составе национальной команды Фабио Каннаваро, прокомментировал победу «Скуадры Адзурры» на Евро-2020, и назвал своего фаворита золотого мяча. Слова легендарного итальянца приводит Tuttosport:

«Я очень обрадовался. Счастлив, что именно Кьеллини поднял кубок первым после меня, потому что в 2006-м Джорджо смотрел финал на трибунах. Еще мы играли с ним, я очень его уважаю».

После победы на чемпионате мира вы также взяли «Золотой мяч». Можете представить такой сценарий для Кьеллини?

«Джорджо прекрасно играл на Евро, но настоящий чемпион в этой сборной – Джанлуиджи Доннарумма. Удивительно, что до Евро-2020 были те, кто считал его хорошим, но в целом обычным голкипером. В нем ничего обычного, начиная с невероятного спокойствия, а ведь ему всего 22».

Доннарумма перешел в «ПСЖ» бесплатно. Упущение для топ-клубов Италии?

«Конечно, потому что в ближайшие 10-15 лет он будет лучшим вратарем мира. По крайней мере мы будем наслаждаться этим в сборной».

Вы бы вручили «Золотой мяч» по итогам 2021 года Доннарумме?

«Нет, я бы отдал его Месси. Лео – абсолютный номер один, главное действующее лицо отличного Кубка Америки».

Победа на Копа Америка сделала Лионеля Месси главным фаворитом Золотого мяча, оставив позади Роберта Левандовски, Н’Голо Канте и Жоржиньо.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма набил тату в честь победы на чемпионате Европы.

Павел Харченко
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Теги

сборная Италии (футбол) Джанлуиджи Доннарумма Лионель Месси

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