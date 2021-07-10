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Евро-2020 2020
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22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»

Обе команды показали очень достойную игру в обороне
Футбол Евро-2020
17:31
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Фабио Капелло / фото - AS

Бывший наставник «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло дал свой прогноз на финал Евро-2020, и рассказал , что его поразило в игре сборной Италии. Слова специалиста приводит Corriere dello Sport.

Как вы думаете, Италия победит?

«Это возможно. Англия – интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически и агрессивны. И у них только один центрфорвард европейского уровня – Харри Кейн.

Им было тяжело под прессингом Дании, и это после того, как они позиционировали себя как команда, которая почти не пропускает».

Италия вас удивила?

«Меня поразило отношение: единство, готовность жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини многое понимает о футболистах, чего не скажешь о многих его коллегах. Даже в «Сити» он проделал отличную работу.

У Италии есть лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь. Пикфорд не очень хорошо играл в АПЛ, спросите об этом у Анчелотти. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на Евро».

Что примечательно, Джанлуиджи Доннарумма пропускал в каждом матче плей-офф Евро-2020, но в полуфинальном матче с англичанами своими двумя сэйвами в серии пенальти вывел Италию в финал.

С другой стороны голкипер англичан Джордан Пикфорд пропустил только один гол за весь форум, после прямого удара со штрафного. Вратарь был близок к тому, что бы побить рекорд Икера Касильяса, но ему не хватило продержать свои ворота на замке лишних 30 минут.

Финальный матч Евро-2020 между Италией и Англией состоится уже завтра в 22:00. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция противостояния. Также, вы сможете найти видео трансляцию поединка.


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Италии (футбол) Фабио Капелло

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