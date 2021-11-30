Президент «Ингульца» пропустил матч команды с «Шахтером» из-за алкоголя
Капитан «Ингульца»: «Могли выжать больше в игре с «Шахтером»
Бартуловичу жаль, что он пропустил матч с «горняками»
Фото: пресс-служба Ингульца
Капитан «Ингульца» Младен Бартулович поделился мнением о матче 16-о тура с «Шахтером» (0:1):
Мы понимали, с кем играем. «Шахтер» – это одна из самых сильных команд Украины. Мы понимали, что «горняки» будут больше владеть мячом. Мы надеялись на хорошую игру в обороне и на опасные контрвыпады. Я думаю, в какой-то степени у нас это получалось. Мы хорошо оборонялись, не позволили «Шахтеру» создать много моментов. Мы тоже имели свои какие-то полумоменты. Могли выжать больше, но, я думаю, что с «Шахтером» была очень тяжелая игра для нас.
Лично я матч с «Шахтером» пропустил из-за нелепой четвертой желтой карточки в игре с «Минаем». Было, конечно, обидно, что не смогу сыграть с «Шахтером». Но ничего!
Тренер «Ингульца» Олег Стронцицкий подвел итоги встречи.