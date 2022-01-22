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Капитана «Реала» отстранили на три матча за слова в адрес арбитра
Игрок остался недоволен своим удалением
10:40
Марсело / фото - Real Madrid CF
В матче 1/8 Кубка Испании мадридский «Реал» на выезде переиграл «Эльче» (1:2).
Защитник «сливочных» Марсело получил красную карточку за фол последней надежды под конец первого экстра-тайма.
После своего удаление бразилец произнес фразу в адрес арбитра:
«Ты очень плох в своем деле».
Как сообщает RFEF, эти слова посчитали оскорбительными, поэтому было принято решение отстранить капитана «бланкос» на три игры. Наказание распространяется только на Кубок Испании.
Напомним, «Реал» готов продать Лунина в европейский гранд за 20 миллионов евро.
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