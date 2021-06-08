Караваев: «С хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам»

Чемпионат мира по дзюдо. День 3. Видео трансляция
11:00
Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал сайту УАФ победу команды над Кипром (4:0) перед стартом Евро-2020.
«После матча с Бахрейном Андрей Шевченко настоятельно требовал, что нужен результат плюс качество игры. Когда мы побеждаем у нас идет эмоциональный всплеск и больше уверенности. С таким настроением хорошо подходить к первой официальной игре на Евро, это придаст нам больше позитивного момента и с хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам.
Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов и оставшаяся неделя будет как раз для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм».
Победу прокомментировал и тренер Украины Андрей Шевченко.
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