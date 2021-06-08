Караваев: «С хорошим настроением будем готовиться к Нидерландам»

Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал сайту УАФ победу команды над Кипром (4:0) перед стартом Евро-2020.

Думаю, что мы уже подходим к своему максимуму, функционально готовы на 85-90 процентов и оставшаяся неделя будет как раз для того, чтобы втянуться в режим после нагрузок и на максимуме подойдем к официальным играм».