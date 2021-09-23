Караваев: «С «Шахтером» не сыграли так, как хотели и могли»

Александр Караваев / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался в эфире телеканала «Футбол» относительно крупного поражения в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:3).

Такое впечатление, что наш тренер еще до матча знает все. Сбывается почти все, что он говорит перед игрой. Сегодня он говорил, что соперник будет чрезвычайно мотивирован, потому что в прошлом сезоне «Динамо» выиграло все трофеи, и в этом году дончане сделают все, чтобы отобрать Суперкубок.

«Шахтер» показал, что у них очень большая мотивация, они хотели победить. Мы – тоже, нельзя сказать, что мы опустили руки, но не сыграли в тот футбол, в который умеем, и не выполнили до конца тренерскую установку.

До пропущенного мяча у нас было больше моментов, но мы их не реализовали. Затем пошла игра до гола. Они свой мяч забили, это, пожалуй, надломило нас, и уже было трудно переломить ход поединка. На второй тайм мы могли выйти более заряженными и мотивированными, чтобы изменить результат, но нам не удалось.

Не скажу, что много поменялось в «Шахтере» с приходом Де Дзерби, но некоторые изменения есть. «Шахтер» стал иначе играть: крайние защитники уже не открываются как можно шире, а идут в центр, запутывая линию защиты. Мирча Луческу это нам объяснил, но на футбольном поле, когда они переходили в нашу зону обороны на нашей половине поля, нам не удалось встречать их более агрессивно и уверенно.