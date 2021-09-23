Караваев: «С «Шахтером» не сыграли так, как хотели и могли»
Защитник «Динамо» Александр Караваев высказался в эфире телеканала «Футбол» относительно крупного поражения в матче за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:3).
Считаю, «Шахтер» нас полностью переиграл. Да, у нас были моменты, но команда соперника сыграла дисциплинированно, а мы не сыграли так, как хотели и могли. Поэтому такой счет.
Такое впечатление, что наш тренер еще до матча знает все. Сбывается почти все, что он говорит перед игрой. Сегодня он говорил, что соперник будет чрезвычайно мотивирован, потому что в прошлом сезоне «Динамо» выиграло все трофеи, и в этом году дончане сделают все, чтобы отобрать Суперкубок.
«Шахтер» показал, что у них очень большая мотивация, они хотели победить. Мы – тоже, нельзя сказать, что мы опустили руки, но не сыграли в тот футбол, в который умеем, и не выполнили до конца тренерскую установку.
До пропущенного мяча у нас было больше моментов, но мы их не реализовали. Затем пошла игра до гола. Они свой мяч забили, это, пожалуй, надломило нас, и уже было трудно переломить ход поединка. На второй тайм мы могли выйти более заряженными и мотивированными, чтобы изменить результат, но нам не удалось.
Не скажу, что много поменялось в «Шахтере» с приходом Де Дзерби, но некоторые изменения есть. «Шахтер» стал иначе играть: крайние защитники уже не открываются как можно шире, а идут в центр, запутывая линию защиты. Мирча Луческу это нам объяснил, но на футбольном поле, когда они переходили в нашу зону обороны на нашей половине поля, нам не удалось встречать их более агрессивно и уверенно.
Ранее главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отметил, что отсутствие Артема Беседина и Дениса Попова сказывается на таких матчах, как с «Шахтером».
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