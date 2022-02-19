«Металлист» объявил о переходе лидера «Десны»
Картушов – о переходе в «Металлист»: «Все прошло довольно быстро»
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Фото: ФК Металлист
Полузащитник Егор Картушов прокомментировал пресс-службе клуба свой переход из «Десны» в «Металлист».
«Безумно рад, что присоединился к такой команде, как «Металлист». Меня переполняют эмоции. Все решилось буквально вчера и прошло довольно быстро.
Не было никаких недопониманий, спокойно договорились, и я переехал из одной гостиницы в другую. Надеюсь уже в скором времени порадовать харьковских болельщиков своей игрой».
О деталях трансфера не сообщается.
Картушов играл в «Десне» с 2012-го года.
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