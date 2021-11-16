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Кейн побил 113-летний рекорд в сборной Англии

Форвард забил 16 мячей за год в составе национальной команды
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:40
Кейн побил 113-летний рекорд в сборной Англии
Харри Кейн / Фото: Daily Mail

Форвард сборной Англии Харри Кейн побил 113-летний рекорд, сообщает Daily Mail.

В матче с Сан-Марино (0:10) Кейн оформил покер в воротах соперника, таким образом забил 16 мячей за сборную Англии в 2021-м году.

Это – рекорд с 1908-го года, когда Джордж Хилдсон забил за сборную Англии 12 мячей з год. Еще один английский форвард Дикси Дин в 1927-м году повторил этот результат.

Напомним, сборная Англии напрямую вышла на ЧМ-2022. Список команд, которые попали в стыковые матчи увеличился до 10-ти.

Петр Приходько
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Теги

Харри Кейн сборная Англии (футбол)

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