«Астон Вилла» за 9 минут оформила неожиданный разгром «Эвертона»
Хамес ведет переговоры с клубом из Катара
Полузащитник все еще не играл в этом сезоне
19:53
Фото: goal.com
Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес ищет варианты для продолжения карьеры.
30-летний игрок все еще не нашел новую команду. В «Эвертоне» на него не рассчитывают. За пять туров он не сыграл ни разу в этом сезоне.
Игрока может подписать один из катарских клубов. О конкретной команде не сообщается, сообщает Sky Sports.
Ранее сорвался его переход в «Милан», а другие варианты он рассмотреть не успел.
Недавно у него был вариант в Турции, но от перехода он отказался.
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