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Хамес ведет переговоры с клубом из Катара

Полузащитник все еще не играл в этом сезоне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:53
Хамес ведет переговоры с клубом из Катара
Фото: goal.com

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес ищет варианты для продолжения карьеры.

30-летний игрок все еще не нашел новую команду. В «Эвертоне» на него не рассчитывают. За пять туров он не сыграл ни разу в этом сезоне.

Игрока может подписать один из катарских клубов. О конкретной команде не сообщается, сообщает Sky Sports.

Ранее сорвался его переход в «Милан», а другие варианты он рассмотреть не успел.

Недавно у него был вариант в Турции, но от перехода он отказался.

Андрей Усмонов
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Хамес Родригес Эвертон

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