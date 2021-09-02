Хацкевич сравнил своего сына с легендой «Челси»
Хацкевич: «Сходил на футбол – записали в тренеры «Колоса»
Специалист опроверг возможность возглавить команду
2 сентября 22:54
Александр Хацкевич / Фото - ФК Динамо Киев
Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич опроверг слухи о возможности возглавить «Колос».
Получилось так, что сходил на футбол, и меня записали в возможные тренеры «Колоса». Это все слухи.
Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет предмета для разговора, и мы такое не комментируем.
Ранее Хацкевич сравнил своего сына, перешедшего в «Десну», с легендой «Челси».
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