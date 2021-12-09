Яремчук: «Уважаю «Динамо» и желаю ему удачи»
Хавбек «Бенфики»: «Только сильная команда могла выйти из группы с «Динамо», «Баварией» и «Барселоной»
Жоау Мариу – о победе над «Динамо» и проходе в плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Жоау Мариу / Фото - Бенфика
Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу после победы в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» (2:0) высказался о проходе «орлов» в плей-офф турнира. Слова футболиста передает пресс-служба UEFA.
Приз игроку матча – большая честь. Мы понимали, что выйти из этой группы будет тяжело, так что надо особо подчеркнуть это достижение. То, чего мы добились, невероятно. Мы здорово провели первый тайм, а во втором чуть нервничали из-за результата в матче «Баварии».
Хочу поздравить команду. Только сильная команда, могла выйти из такой группы. Мы хотели сыграть хорошо, но главное было добиться победы. Мы понимали, насколько тяжело будет «Барселоне» победить в Мюнхене.
Ранее нападающий «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свой гол в ворота бывшей команды.
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