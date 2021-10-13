Хавбек Боснии и Герцеговины: «С Украиной мы выглядели хорошо»

Балканская команда смогла вырвать одно очко

фото - УАФ

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович на своей странице в Facebook прокомментировал ничью в матче с Украиной (1:1):

«Матч получился непростым, надо радоваться добытому очку. В матче были и худшие отрезки, но в целом мы выглядели хорошо.

В следующем месяце мы закончим цикл и продолжим путь к чемпионату мира».

После этого матча боснийцы находятся на 4-й строчке в таблицес 7-ю очками. Но у них еще есть матч в запасе.

Все возможные расклады в группе для сборной Украины.