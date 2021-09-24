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Хавбек ЛНЗ не считает себя героем после прохода «Ингульца» в Кубке Украины

Сторчоус забил победный мяч представителя Второй лиги
Футбол Кубок Украины по футболу
21:46
Хавбек ЛНЗ не считает себя героем после прохода «Ингульца» в Кубке Украины
Андрей Сторчоус / Фото - Metaratings

Полузащитник ЛНЗ Андрей Сторчоус высказался по поводу победы в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Ингульца» (2:1). Хавбек забил победный мяч в ворота представителя УПЛ.

Не раз говорил, что наша команда ставит только максимальные цели. Мы играем только на победу, не важно, какой соперник. Мы верили в нашу победу, не взирая на статус соперника.

Я не герой, герои – это наша команда и наши болельщики. Отдельное им спасибо, и поздравляю всех черкащан с днем города.

Мой гол? Помог фарт, побежал и поверил, что смогу выжать максимум с момента и все удачно сложилось. Не важно, какой соперник будет в следующем раунде Кубка Украины, главное — сделать праздник для города и болельщиков.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил о штрафных санкциях по отношению к своим игрокам за вылет от команды Второй лиги.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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