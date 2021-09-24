Хавбек ЛНЗ не считает себя героем после прохода «Ингульца» в Кубке Украины

Андрей Сторчоус / Фото - Metaratings

Полузащитник ЛНЗ Андрей Сторчоус высказался по поводу победы в матче 1/16 финала Кубка Украины против «Ингульца» (2:1). Хавбек забил победный мяч в ворота представителя УПЛ.

Я не герой, герои – это наша команда и наши болельщики. Отдельное им спасибо, и поздравляю всех черкащан с днем города.

Мой гол? Помог фарт, побежал и поверил, что смогу выжать максимум с момента и все удачно сложилось. Не важно, какой соперник будет в следующем раунде Кубка Украины, главное — сделать праздник для города и болельщиков.