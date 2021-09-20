Хавбек «Мариуполя»: «В перерыве тренеры говорили не бояться «Шахтер»

Родион Плакса / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Мариуполя» Родион Плакса поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после разгромного поражения в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:5).

Наверное больше расстроило, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.

Остап Миронович говорил в перерыве, чтобы мы не волновались, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться.