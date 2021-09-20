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Хавбек «Мариуполя»: «В перерыве тренеры говорили не бояться «Шахтер»

«Азовцы» разгромно уступили «горнякам»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 21:02
Хавбек «Мариуполя»: «В перерыве тренеры говорили не бояться «Шахтер»
Родион Плакса / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Мариуполя» Родион Плакса поделился в эфире телеканала «Футбол» мыслями после разгромного поражения в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (0:5).

Игра была тяжелая. У нас было много молодых футболистов. Мы получили опыт. «Шахтер» много контролировал мяч, поэтому нам было сложно играть.

Наверное больше расстроило, то, что быстро пропустили два мяча. Мы были настроены хорошо сыграть.

Остап Миронович говорил в перерыве, чтобы мы не волновались, играли в свой футбол, больше старались играть вперед, без мяча компактно играли и своевременно перестраивались. В перерыве тренеры говорили нам больше играть вперед и не бояться.

Ранее была названа сумма, которую нужно заплатить за матч арендованного игрока против своего клуба в УПЛ.

Сергей Стаднюк
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