Хавбек «Ромы»: «Знали, что матч с «Зарей» как финал»

«Римлянам» нужно было набирать три очка

Карлес Перес / фото - AS Roma

Полузащитник «Ромы» Карлес Перес прокомментировал для Sky Sports победу над «Зарей» (4:0) в матче группового этапа Лиги конференций:

«Мы знали, что этот матч как финал – так и сыграли. Нужно было победить и пройти в плей-офф, мы рады. Я провел хороший матч. Я здесь, чтобы помочь команде, когда тренер просит меня сыграть. Хочу, чтобы это удавалось хорошо. Нужно работать каждый день и максимально пользоваться временем, которое дает тренер».

Победа помогла «волкам» добыть путевку в плей-офф Лиги конференций. Также из группы вышел в следующую стадию «Буде-Глимт», а «Заря» и ЦСКА остались без евровесны.

Напомним, Моуриньо заявил, что «Заря» является командой не самого высокого уровня.