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Хавбек сборной Испании – о голе Мбаппе: «Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд»
Ойарсабаль оценил решающий мяч в финале Лиги наций
11 октября 10:10
Микель Ойарсабаль / Фото: Twitter
Полузащитник сборной Испании Микель Ойарсабаль высказался о решающем голе форварда сборной Франции Килиана Мбаппе в финале Лиги наций. Его слова приводит Marca.
«Все, кто играет в футбол, понимают, что это офсайд. Тот, кто ввел это правило, не играл в футбол и не знает, что происходит на поле.
Судья посчитал, что Эрик Гарсия дотронулся до мяча. Такое уже случалось со мной. Это правило – то, что необходимо изменить».
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