Мудрик: «В матче с Фарерами мы выполнили установку главного тренера»
Хавбек сборной Украины U-21: «Нас бы казнили, если бы не выиграли после такого пенальти»
Футболисты «молодежки» неудачно разыграли самый опасный стандарт
20:37
Артем Бондаренко / Фото - УАФ
Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал в эфире Футбол NEWS неудачный розыгрыш пенальти в матче отбора на Евро-2023 против Фарерских островов (1:0).
Это был момент импровизации. Я считаю, что от футбола нужно получать удовольствие и радовать болельщиков зрелищными моментами. Не получилось красиво исполнить пенальти.
Если бы вышло, то нас бы на руках носили, но не вышло. Шквал критики мы выслушали. Хорошо, что выиграли, потому что иначе нас бы казнили. Хорошо все то, что хорошо заканчивается.
Ранее вингер «молодежки» Михаил Мудрик высказался по поводу матча.
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