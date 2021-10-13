Хавбек сборной Украины U-21: «Нас бы казнили, если бы не выиграли после такого пенальти»

Артем Бондаренко / Фото - УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал в эфире Футбол NEWS неудачный розыгрыш пенальти в матче отбора на Евро-2023 против Фарерских островов (1:0).

Если бы вышло, то нас бы на руках носили, но не вышло. Шквал критики мы выслушали. Хорошо, что выиграли, потому что иначе нас бы казнили. Хорошо все то, что хорошо заканчивается.