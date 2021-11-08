Хави: «Барселона» – лучший клуб мира, поэтому я буду просить игроков предъявлять к себе более высокие требования»

Хави / Фото: Getty Images

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своем возвращении в каталонский клуб. Его слова приводит Mundo Deportivo.

Нам нужны вы все. И сейчас нужно забыть о разных измах (названиях различных направлений в спорте, искусстве, литературе, политике – прим.). Я очень рад тому, как меня приняли болельщики. Очень хочу пообщаться с игроками.

Я знаю, что это трудное время для клуба как в экономическом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, я хочу воплотить ее в жизнь.

Буду просить игроков предъявлять к себе более высокие требования, потому что мы «Барселона» – лучший клуб мира. Нам нужно внедрить максимальные требования в работе, нужно прикладывать все усилия».