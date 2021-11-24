Хави: «Барселона» выглядела мощно. Не хватило только гола»

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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Бенфикой» (0:0) в матче Лиги чемпионов.

Считаю, что мы играли здорово. Такую «Барселону» мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола. Мы забили всего один раз в двух играх, с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да.

Мы «Барселона» и должны побеждать. Речь не только об игре с «Баварией», но и обо всех остальных. Выходить на матчи нужно с тем же настроем, что и сегодня. Несмотря на ничью, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо».