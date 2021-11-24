Тренер «Бенфики» – о ничьей с «Барселоной»: «Я тренирую 30 лет и никогда не видел ничего подобного»
Хави: «Барселона» выглядела мощно. Не хватило только гола»
Тренер – о ничьей с «Бенфикой»
24 ноября 10:10
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Бенфикой» (0:0) в матче Лиги чемпионов.
«Мы выглядели очень мощно, к этому мы и стремились. Не хватило только гола. Забей мы, говорили бы, что «Барса» провела прекрасный матч, хотя это и было на самом деле. Мы сохраняем позитивный настрой, у нас впереди еще один матч.
Считаю, что мы играли здорово. Такую «Барселону» мы хотим видеть. Команда понимает наши идеи. Не хватило только гола. Мы забили всего один раз в двух играх, с пенальти. Так что в этом плане мы должны прибавлять, да.
Мы «Барселона» и должны побеждать. Речь не только об игре с «Баварией», но и обо всех остальных. Выходить на матчи нужно с тем же настроем, что и сегодня. Несмотря на ничью, я считаю, что мы сегодня играли очень хорошо».
В конце встречи верный шанс упустила «Бенфика».
«Динамо» потеряло шансы даже на выход в Лигу Европы.