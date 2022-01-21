Хави – о вылете из Кубка Испании: «У нас остались Ла Лига и Лига Европы»

Хави / фото - Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для El Chiringuito вылет из Кубка Испании после поражения от «Атлетика» (2:3):

Это был интенсивный и трудный матч. «Атлетик» превосходил нас в завершении атак, и это очевидно. У нас остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара. Будет трудно это переварить, но нужно думать о воскресной игре.

Не думаю, что ситуация с Дембеле повлияла на нас – это дело клуба, ничего больше.

Замены? С Педри, скорее всего, все в порядке. Завтра узнаем диагноз Фати – он пострадал. Вообще, вся команда страдала.

Пенальти за игру рукой Альбы? Не знаю, не буду оценивать работу судьи».