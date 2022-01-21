Хави – о вылете из Кубка Испании: «У нас остались Ла Лига и Лига Европы»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для El Chiringuito вылет из Кубка Испании после поражения от «Атлетика» (2:3):
«Атлетик» играл очень, очень хорошо. Мы же постарались навязать борьбу, но было тяжело. И очень обидно.
Это был интенсивный и трудный матч. «Атлетик» превосходил нас в завершении атак, и это очевидно. У нас остались Ла Лига и Лига Европы. Нужно прийти в себя после этого удара. Будет трудно это переварить, но нужно думать о воскресной игре.
Не думаю, что ситуация с Дембеле повлияла на нас – это дело клуба, ничего больше.
Замены? С Педри, скорее всего, все в порядке. Завтра узнаем диагноз Фати – он пострадал. Вообще, вся команда страдала.
Пенальти за игру рукой Альбы? Не знаю, не буду оценивать работу судьи».
Каталонцы вылетели из второго турнира подряд. Ранее команда проиграла полуфинальный матч Суперкубка Испании мадридскому «Реалу».
В общей сложности, за последние 10 игр «блаугранас» смогли победить лишь три раза.
Напомним, только продливший контракт с «Барселоной» защитник перенес операцию и выбыл на длительный срок.
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