Хави прокомментировал первую победу у руля «Барселоны»

«Сине-гранатовые» минимально обыграли «Эспаньол»

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Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий о результате дебютного для себя матча во главе команды, в котором «сине-гранатовые» минимально обыграли «Эспаньол» (1:0) в 14-м туре Примеры:



Я счастлив. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. Надо прибавлять. Очевидно, энтузиазм фанатов оказался заразителен, и команда отдала все силы. Мы будем играть лучше, будем лучше атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме мы временами играли хорошо, но не всегда понимали, как действовать при появлении открытых зон. У нас много работы впереди. Когда начинаешь с победы, все становится проще.

Отметим, что это первая победа «Барселоны» в чемпионате Испании за последние пять матчей.