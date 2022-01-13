Хави: «Стартовые 20 минут мы играли с каким-то комплексами»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о поражении команды от «Реала» (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Слова испанского коуча приводит Marca:

Однако, затем нам удалось отодвинуть этот момент на второй план, и игра пошла своим чередом.

Если вы подбрасываете монету, и она падает нужной стороной для Барсы, то никто и слова не скажет, но в этот раз выпала противоположная.

Думаю, что мы на правильном пути. Сегодня на поле вернулись важные игроки нашей команды. Да, мы вынуждены прощаться с возможностью сражаться за трофей, но нам удалось убрать от себя эти комплексы – сейчас это куда важнее».