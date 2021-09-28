Хлебас: «На данный момент задолженность «Десны» передо мной составляет четыре месяца»
Хлебас забил первый мяч в чемпионате Казахстана
Форвард отличился за «Ордабасы»
28 сентября 09:28
Фото: fcordabasy.kz
Нападающий Дмитрий Хлебас забил первый мяч за «Ордабасы».
Форвард отличился в матче чемпионата Казахстана в воротах «Каспии». Его гол позволил команде набрать одно очко.
Всего на его счету уже четыре матча в чемпионате.
Хлебас перешел в «Ордабасы» этим летом на правах свободного агента. Он подписал контракт на год.
В прошлом сезоне он выступал за «Десну» и «Колос».
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