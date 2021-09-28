Хлебас забил первый мяч в чемпионате Казахстана

Форвард отличился за «Ордабасы»

Фото: fcordabasy.kz

Нападающий Дмитрий Хлебас забил первый мяч за «Ордабасы».

Форвард отличился в матче чемпионата Казахстана в воротах «Каспии». Его гол позволил команде набрать одно очко.

Всего на его счету уже четыре матча в чемпионате.

Хлебас перешел в «Ордабасы» этим летом на правах свободного агента. Он подписал контракт на год.

В прошлом сезоне он выступал за «Десну» и «Колос».