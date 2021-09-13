Первая лига. «Металлист» и «Кривбасс» разгромили своих соперников
Хобленко рассказал, кому посвятил покер в ворота «Ужгорода»
Форвард забил 4 мяча за 42 минуты
13 сентября 10:38
Алексей Хобленко / Фото - ФК Кривбасс
Нападающий «Кривбасса» Алексей Хобленко поделился эмоциями после своего покера в матче восьмого тура Первой лиги против «Ужгорода» (5:0).
Такое со мной произошло впервые. Когда выступал за «Стабек», то в одном из товарищеских матчей оформил хет-трик, а вот дублей в моем активе предостаточно, кстати, и выступая за «Кривбасс».
Сегодняшние забитые мячи были на любой вкус, благодарен партнерам за поддержку. Посвящаю свои голы моему двухмесячному сыну – Ивану. Важно, что удалось прервать трехматчевую безголевую серию.
Напомним, Хобленко выступает за «Кривбасс» на правах аренды из «Днепра-1».
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