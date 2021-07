Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча

Эрлинг Холанд / фото - Goal

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд дал автограф выбежавшему на поле ребенку прямо во время матча.

Во время розыгрыша углового на 43-й минуте сквозь охрану стадиона прорвался мальчик, и подбежал к форварду «шмелей», чтобы взять у него автограф.

Норвежец не отказал юному фанату, расписался на его футболке, а потом проводил игрока за пределы поля, где уже сотрудник полиции увел ребенка со стадиона.

