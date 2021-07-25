Холанд устроил автограф-сессию прямо во время матча

Форвард не смог отказать юному болельщику

Эрлинг Холанд / фото - Goal

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд дал автограф выбежавшему на поле ребенку прямо во время матча.

Во время розыгрыша углового на 43-й минуте сквозь охрану стадиона прорвался мальчик, и подбежал к форварду «шмелей», чтобы взять у него автограф.

Норвежец не отказал юному фанату, расписался на его футболке, а потом проводил игрока за пределы поля, где уже сотрудник полиции увел ребенка со стадиона.

This young fan managed to get Haaland's signature, during a game pic.twitter.com/4kVTu0E2q4 — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2021

Этим летом было много слухов об уходе Холанда из «Боруссии». «Челси» и «Ювентус» предлагали немалые суммы за 21-летнего игрока. Но как стало известно ранее, покидать Дортмунд он не собирается.

Напомним, Холанд рассказал о шансах «Боруссии» побороться за титул Бундеслиги.