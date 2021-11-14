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«Хороший тест». «Дженоа» впервые сыграл под руководством Шевченко

Команда добыла уверенную победу
Футбол Серия А (Италия)
19:40
«Хороший тест». «Дженоа» впервые сыграл под руководством Шевченко
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался по поводу первого спарринга во главе команды. Слова украинского специалиста передает пресс-служба клуба.

Это был хороший тест после завершения положительной первой недели работы.

Генуэзцы добыли уверенную победу 3:1 над своим молодежным составом. Отличились Мелегони, Гини и Бьянки.

Ранее сообщалось, что Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа».

Сергей Стаднюк
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