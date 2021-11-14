В одном ряду с Зиданом и Клоппом. Шевченко вошел в сборную тренеров-легенд
«Хороший тест». «Дженоа» впервые сыграл под руководством Шевченко
Команда добыла уверенную победу
19:40
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался по поводу первого спарринга во главе команды. Слова украинского специалиста передает пресс-служба клуба.
Это был хороший тест после завершения положительной первой недели работы.
Генуэзцы добыли уверенную победу 3:1 над своим молодежным составом. Отличились Мелегони, Гини и Бьянки.
Ранее сообщалось, что Шевченко провел встречу с лидерами раздевалки «Дженоа».