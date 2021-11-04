Защитник «Зари»: «ЦСКА приехал брать реванш, будет силовой футбол»
Хорватский хавбек «Зари» успел восстановиться к матчу с ЦСКА и выйдет в старте
Известны составы на важнейший матч Лиги конференций
18:33
Ловро Цвек / Фото - ФК Заря
Луганская «Заря» в матче группового этапа Лиги конференций примет софийский ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Под вопросом было участие в игре полузащитника хозяев Ловро Цвека. Хорват приступил к тренировкам перед встречей и выйдет в стартовом составе. Место травмированного голкипера Никиты Шевченко традиционно займет Дмитрий Мацапура.
За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Заря» – ЦСКА София.
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