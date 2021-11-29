Килмена, которому отказали в выступлении за сборную Украины, могут вызвать в сборную Англии

Защитник стал ключевым игроком «Вулверхэмптона»

Фото: BBC

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килмен может быть вызван в сборную Англии.

24-летний игрок в нынешнем сезоне стал ключевым игроком «волков». У команды лучшая защита в нынешнем сезоне. Клуб пропустил 12 мячей в 15 матчах. Килмен отыграл 14 встреч за команду, забив один мяч.

Игра защитника впечатлила тренерский штаб сборной Англии. Он среди кандидатов на вызов в национальную команду, сообщает The Athletic.

Правда, в этом году вызов он не получит, так как сборные уже не сыграют. Дождаться звонка от Гарета Саутгейта он может уже весной. Напомним, Англия с первого места вышла на ЧМ-2022.

Прошлой весной Килмен получил украинский паспорт, однако из-за выступления за сборную Англии по футзалу, заиграть за сборную Украины ему не разрешили по правилам FIFA.