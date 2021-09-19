Юбилейный гол Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Кристал Пэлас»
Клопп: «100-й гол Мане за «Ливерпуль» – это огромное достижение»
Тренер – о победе над «Кристал Пэлас»
13:12
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил BBC победу над «Кристал Пэлас» (3:0) и голы своих игроков в матче.
«100-й гол Мане за «Ливерпуль» – это огромное достижение. Эти парни так много работают и вознаграждают себя такими результатами. Это была действительно хорошая игра для Садио. Он снова невероятно усердно работал.
Салах тоже забил с углового. А Кейта… вау!».
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, а вот «Манчестер Сити» потерял очки дома.
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