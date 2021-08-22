Клопп: «Холанд в «Ливерпуле»? У меня нет его номера»

За норвежцем охотится вся Европа

Юрген Клопп / фото - Sky Sports

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал изданию Bild об интересе к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлинге Холанде:

«Холанд – сила природы, которая развивает собственную энергию. Он очень интересный игрок. К тому, же он довольно забавный. Может ли он перейти в «Ливерпуль»? У меня нет его номера».

Ранее норвежским футболистом интересовался лондонский «Челси», которые предлагали немецкому клубу 175 миллионов евро за него. Но в конечном итоге «аристократы» подписали Ромелу Лукаку.

Следующим летом в контракте норвежца активируется функция, по которой потенциальный покупатель сможет приобрести игрока по фиксированной цене в 75 миллионов евро. На форварда претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Напомним, Клопп удивил футбольный мир своим внешним видом. Специалист сделал коррекцию зрения и больше не носит очки.