«Милан» отыгрывался и вел в счете, но в матче с пятью голами победил «Ливерпуль»
Клопп: «В нападении и защите не было организации»
Юрген высказался о неудаче в концовке первого тайма
08:48
Юрген Клопп / Фото: UEFA
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче с «Миланом» (3:2) в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит портал BBC.
«Мы начали матч очень хорошо, играли в суперовый футбол – интенсивный и умный. Мы были везде и ничего не давали сопернику сделать до тех пор, пока... Нас наказали в последние несколько минут первого тайма, но проблемы начались раньше.
Мы увлеклись своим футболом и пытались упростить его, в нападении и защите не было организации. Когда команда организована, Фабиньо невероятно играет и может решить все проблемы. Когда пространства очень много, то даже он не в силах помочь.
Они забили дважды в конце первого тайма. Но не создавалось ощущения, что мы не сможем сделать камбэк. Было ясно, что необходимо срочно вернуться к тому, с чего начали, и тогда мы забили прекрасные голы».
Напомним, ранее Андрей Шевченко рассказал о том, какой исход будет для «Милана» неприемлемым в нынешней лиге чемпионов.
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