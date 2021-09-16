Клопп: «В нападении и защите не было организации»

Юрген Клопп / Фото: UEFA

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче с «Миланом» (3:2) в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит портал BBC.



Мы увлеклись своим футболом и пытались упростить его, в нападении и защите не было организации. Когда команда организована, Фабиньо невероятно играет и может решить все проблемы. Когда пространства очень много, то даже он не в силах помочь.

Они забили дважды в конце первого тайма. Но не создавалось ощущения, что мы не сможем сделать камбэк. Было ясно, что необходимо срочно вернуться к тому, с чего начали, и тогда мы забили прекрасные голы».