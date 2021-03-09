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Клопп – в сборную Германии, Джеррард – в «Ливерпуль». Решение, которое выглядит очевидным

Но нужным ли?

Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 марта 2021г. 19:35
Тема дня
Клопп – в сборную Германии, Джеррард – в «Ливерпуль». Решение, которое выглядит очевидным
Юрген Клопп и Стивен Джеррард / Фото - This Is Anfield

Пазл ведь складывается сам по себе, не так ли? Йоахим Лев решил уйти из сборной Германии. Юрген Клопп страдает с «Ливерпулем». Стивен Джеррард побеждает с «Рейнджерс». В голове все выглядит просто, логично и даже правильно. Но так не будет.

Начнем с официального. Лев решил покинуть сборную Германии. К этому все шло. Будем честны, Бундестим перестала быть той машиной, которой мы привыкли видеть ее в последнее время. Главный тренер начал перестройку, взял курс на омоложение, но запутался: никак не мог выбрать схему, игроков, стиль.

Чего стоит тот факт, что после провального чемпионата мира Лев отказался от Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса, но недавно допустил их возвращение в команду. Что-то здесь не так.

Контракт Лева, который пришел в сборную Германии после чемпионата мира-2006, где был ассистентом Юргена Клинсманна, был подписан до 2022 года. Но обладатель двух бронзовых и одной серебряной медали Евро, а также бронзы и золота чемпионата мира во главе Бундестим сам попросил досрочно расторгнуть контракт – после Евро-2020.

Это еще одно доказательство – Лев выгорел и запутался во главе национальной команды Германии, которая в своем последнем официальном матче уступила Испании 0:6 и упустила возможность разыграть трофей Лиги наций.

«Я делаю этот шаг с полной осознанностью, и при этом полон гордости и огромной благодарности перед своей страной. В то же самое время, я остаюсь сверхмотивированным относительно предстоящего чемпионата Европы».

Неоднозначный ход, который может сыграть как во благо, так и во зло. Лев может сплотить команду своим предстоящим уходом или же полностью потерять ее доверие.

И здесь на авансцену выходит другой немецкий тренер – Юрген Клопп. В Немецком футбольном союзе всерьез рассматривали его в качестве кандидата на пост наставника сборной. Правда, тогда планировался приход нынешнего менеджера «Ливерпуля» в 2022 году, после чемпионата мира в Катаре. Сейчас сроки немного сдвинулись.

Все хорошо знают, насколько плохо идут дела у пока действующих чемпионов АПЛ: восьмое место в Премьер-лиге (а это мимо всех еврокубков), семь очков отставания от зоны Лиги чемпионов, шесть поражений в последних семи матчах чемпионата.

Некоторые, особо обезумевшие болельщики «Ливерпуля» уже начинают забывать о победе в Лиге чемпионов и АПЛ, начинают шептать о возможной отставке тренера, который в декабре 2019 года продлил контракт с клубом до 2024 года. А после новости об уходе Лева у Клоппа спросили прямо: «Готовы ли вы возглавить сборную Германии?»

«Если вопрос заключается в том, доступен я для начала работы во главе сборной Германии, то мой ответ – нет. Есть много хороших немецких тренеров.

Я просто сказал то, что хотел после того, как в списках вариантов появилось мое имя. Я сказал «нет». И этим летом, и потом. Я не буду кандидатом на пост тренера сборной Германии. У меня еще три года по контракту в Ливерпуле. Это простое заявление. Ты подписываешь контракт и пытаешься отработать его до конца, не так ли?

У меня были контракты в Майнце и в Боруссии Д, и я отработал их до конца, хотя мной интересовались другие немецкие клубы, у которых больше денег».

И, по информации The Telegraph, Клоппу не угрожает увольнение из «Ливерпуля» – руководство клуба не просто не хочет этого делать, но и считает подобные предположения абсурдными.

Однако в этой истории есть ведь еще один коуч – Стивен Джеррард. Он играл в «Ливерпуле» 17 лет, доигрывал в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», а затем при поддержке Клоппа начал тренерскую карьеру – с юношеской командой «Ливерпуля».

Когда Джеррарду пришло предложение возглавить самый титулованный клуб Шотландии «Рейнджерс», который продолжал свой путь восстановления после банкротства, легенда «Ливерпуля» согласился.

В первые два сезона Джеррарду удавалось становиться серебряным призером «Рейнджерс», а во время третьей кампании он досрочно, за шесть туров до окончания чемпионата, вместе с командой обеспечил себе золотые медали, первые для клуба за десять лет. При этом, его команда имеет лучшую атаку в Шотландии (77 голов против 67 у «Селтика»), лучшую защиту (9 пропущенных против 23 у «Селтика»), не проиграла ни одного матча (28 побед и 4 ничьих) и продолжает выступления в Лиге Европы (в 1/8 финала встретится со «Славией»).

Сайт Liverpool Echo уже даже провел анализ тренерского стиля Джерарда – это симбиоз Рафаэля Бенитеса и Юргена Клоппа. Легенда «Ливерпуля» должен отлично заменить немца – играет по той же схеме, требует от команды доминирования на поле, активно задействует контрпрессинг.

И еще, Джеррард никогда не скрывал – он хочет вернуться в «Ливерпуль» в качестве главного тренера:

«Конечно, это моя мечта. «Ливерпуль» – самый важный клуб для меня. Но сейчас команду возглавляет, возможно, лучший тренер мира, который приннс много побед в последние пару лет.

Сложно предсказать, что произойдет в будущем. То, что я был хорошим игроком для «Ливерпуля» еще не значит, что я следующий в очереди для того, чтобы стать тренером команды. Не уверен, что являюсь лучшим кандидатом».

Все складывается: Лев – на пенсию, Клопп – на его место в сборную Германии, а Джеррард – в «Ливерпуль». И все должны быть счастливы.

Но, на самом деле, это бред и всем от подобного развития событий стать только хуже.

Да, Лев точно уходит. Но уволить Клоппа после всего того, что он сделал для клуба – это как-то слишком. Не может тренер, который еще в прошлом сезоне считался если не лучшим, то одним из лучших в мире, резко стать никакущим. Если он сумел собрать «Ливерпуль» в 2015, то почему не сможет сделать это в 2021?

Ну и Джеррард. После первого тренерского успеха сразу же бросать его в «Ливерпуль»... Это точно лучшее решение? Лэмпард подобного давления не выдержал.

Так что да, на бумаге все выглядит просто, логично и даже правильно. Но в действительности лучше на эмоциях не тасовать карты, а то, кто знает, может весь козырь уйдет к соперникам.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

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Стивен Джеррард Рейнджерс Юрген Клопп Ливерпуль сборная Германии (футбол)

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