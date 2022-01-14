Конкурент в борьбе за выживание может лишить Шевченко усиления, уведя экс-звезду МЮ

Португалец близок к возвращению в Европу

Луиш Нани / фото - SportMob

После истечения контракта с «Орландо Сити» из МЛС Луиш Нани стал свободным агентом и ищет варианты возвращения в Европу.

Ранее сообщалось, что услуги игрока были предложены «Дженоа» Андрея Шевченко и «Болонье».

Но по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ближе всего к подписанию 35-летнего португальца находится «Венеция», которая конкурирует с «грифонами» в борьбе за сохранение прописки в Серии А. Они опережают генуэзскую команду на 5 очков.

Хавбек известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», где он провел 230 матчей, записал на свой счет 114 голевых действий, четырежды выиграл АПЛ и победил с командой в Лиге чемпионов.

Напомним, появился еще один кандидат на замену Шевченко в «Дженоа».