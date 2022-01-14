Появился еще один кандидат на замену Шевченко в «Дженоа»
Конкурент в борьбе за выживание может лишить Шевченко усиления, уведя экс-звезду МЮ
Португалец близок к возвращению в Европу
14 января 13:25
Луиш Нани / фото - SportMob
После истечения контракта с «Орландо Сити» из МЛС Луиш Нани стал свободным агентом и ищет варианты возвращения в Европу.
Ранее сообщалось, что услуги игрока были предложены «Дженоа» Андрея Шевченко и «Болонье».
Но по информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ближе всего к подписанию 35-летнего португальца находится «Венеция», которая конкурирует с «грифонами» в борьбе за сохранение прописки в Серии А. Они опережают генуэзскую команду на 5 очков.
Хавбек известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», где он провел 230 матчей, записал на свой счет 114 голевых действий, четырежды выиграл АПЛ и победил с командой в Лиге чемпионов.
Напомним, появился еще один кандидат на замену Шевченко в «Дженоа».
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