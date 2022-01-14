Новичок «Дженоа» рассказал, как Шевченко попросил команду играть в матче с «Миланом»
Появился еще один кандидат на замену Шевченко в «Дженоа»
Это экс-наставник «Герты»
14 января 11:51
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Бывший тренер «Герты» Пал Дардаи может сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера «Дженоа», сообщает nemzetisport.hu.
По версии источника, руководство «Дженоа» добавило венгерского специалиста в список кандидатов на эту должность.
При Шевченко в 11-ти матчах «Дженоа» победил лишь 1 раз, 7 раз потерпел поражение и еще 3 матча сыграл вничью.
Вчера «Дженоа» вылетела из Кубка Италии от «Милана» (1:3).
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