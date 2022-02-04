Кочергин уладил конфликт с «Зарей»

Он отправится на второй сбор с командой

Фото: ФК Заря

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин, похоже, уладил конфликт с клубом.

Сообщается, что он будет в заявке команды на второй сбор в Турцию. Команда отправится туда уже 5 февраля.

Напомним, Владислав был переведен в дубль «Зари» осенью. Сообщалось, что это из-за нежелания игрока продлить контракт с клубом, который завершается в конце сезона.

На 25-летнего игрока был спрос в январе. Правда, трансфер так и не состоялся.

На счету Владислава в прошлом сезоне 10 матчей в УПЛ, 5 голов и два ассиста.