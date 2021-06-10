Сичинава: «Недолго думал. «Колос» был приоритетным вариантом»
«Колос» вышел из отпуска и провел первую тренировку
Ближайшие планы команды озвучил главный тренер Руслан Костышин
Фото - ФК Колос
«Колос» сегодня, 10 июня, вышел из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ковалевцы приступили к подготовке к сезону-21/22 и провели первую тренировку. Ближайшие планы команде озвучил главный тренер Руслан Костышин.
До 15 июня будут проводиться подготовительные занятия. Первый сбор пройдет в Полтаве с 16 по 26 июня.
Присоединился к команде нападающий Ника Сичинава. Ранее он перешел из «Ингульца».
Грузинский форвард прокомментировал подписание контракта с «Колосом».
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