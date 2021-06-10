«Колос» вышел из отпуска и провел первую тренировку

Ближайшие планы команды озвучил главный тренер Руслан Костышин

Фото - ФК Колос

«Колос» сегодня, 10 июня, вышел из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ковалевцы приступили к подготовке к сезону-21/22 и провели первую тренировку. Ближайшие планы команде озвучил главный тренер Руслан Костышин.

До 15 июня будут проводиться подготовительные занятия. Первый сбор пройдет в Полтаве с 16 по 26 июня.

Присоединился к команде нападающий Ника Сичинава. Ранее он перешел из «Ингульца».