Конопля: «Мои три ассиста – это еще не предел»

Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» разгромную победу в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (5:0). Футболист оформил три результативные передачи.

Три результативные передачи? Очень приятно, конечно, но я имел гораздо больше возможностей найти своих партнеров в штрафной. Так что и это еще не предел.

У нас все ребята в команде обладают хорошим качеством, и потенциально все очень хорошие игроки. Бразильцы и ребята постарше нам помогают. У нас есть качества и все возможности делать результат.

Подсказки Де Дзерби после травмы Кудрика? Это были просто подсказки по игровым моментам. В принципе ничего особенного. Пару метров выше, пару метров ниже.

Реабилитация за «Шериф»? Это может просто помочь нам психологически и ментально дать небольшой заряд на предстоящие игры, так как после «Шерифа» был осадок неприятный. Я не скажу, что это компенсация. Разные турниры, разные задачи. Там нам нужно еще больше выкладываться.