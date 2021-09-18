Де Дзерби: «Правильно, чтобы молодые игроки «Шахтера» развивались в матчах с «Мариуполем»
Конопля оформил три результативные передачи в матче с «Мариуполем»
«Шахтер» разгромил соперника, забив пять мячей
18 сентября 20:26
Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер
«Шахтер» добыл разгромную победу в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (5:0). Защитник «горняков» Ефим Конопля отдал три результативные передачи на партнеров.
В первом тайме он ассистировал Михаилу Мудрику. После перерыва помог забить Тете и Георгию Судакову.
В текущем сезоне Конопля провел три матча в УПЛ. В них защитнику удалось оформить четыре голевые передачи.
После игры с «Мариуполем» главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что это правильно, чтобы молодые игроки развивались в таких встречах.
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