Конопля оформил три результативные передачи в матче с «Мариуполем»

«Шахтер» разгромил соперника, забив пять мячей

Ефим Конопля / Фото - ФК Шахтер

«Шахтер» добыл разгромную победу в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (5:0). Защитник «горняков» Ефим Конопля отдал три результативные передачи на партнеров.

В первом тайме он ассистировал Михаилу Мудрику. После перерыва помог забить Тете и Георгию Судакову.

В текущем сезоне Конопля провел три матча в УПЛ. В них защитнику удалось оформить четыре голевые передачи.

После игры с «Мариуполем» главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что это правильно, чтобы молодые игроки развивались в таких встречах.